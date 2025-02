Ilnapolista.it - Inchiesta ultras, Beretta: «Abbiamo coinvolto la ‘ndrangheta per fermare i neonazisti di Hammerskin»

Leggi su Ilnapolista.it

Andrea, uno dei “pentiti” tra glidi Inter e Milan dopo l’dello scorso settembre, ha spiegato la decisione dei capi della tifoseria nerazzurra di coinvolgere Antonio Bellocco, uomo dellacalabrese, ucciso dallo stesso: «laperdi»Nel verbale del 21 gennaio, ha ricostruito il rapporto tra i due.Di seguito, le sue dichiarazioni riportate da Il Giorno e citate da Calcio e Finanza:«Lofatto per mantenere il controllo dello stadio, per difendere la Curva Nord dall’invasione dei neofascisti di(gruppo neonazista formatosi in Texas alla fine degli anni ’80). Gli Hammer dopo la morte di Boiocchi si presentano a casa di Debora e le prendono la cassa della Curva».