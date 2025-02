Lanazione.it - Incentivi all’agricoltura: 28 start up “giovani” finanziate nel pisano

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 6 febbraio 2025 – Saranno finanziati tutti i ventotto progetti imprenditoriali deiche hanno partecipato al bando della Regione Toscana per favorire il ricambio generazionale nelle campagne toscane. Gli aspiranti agricoltori potranno finalmente aprire la loro azienda contribuendo a quella 'transizione' necessaria ed indispensabile per guidare il settore verso un futuro di sfide e nuove opportunità sui mercati ma anche in ambito turistico e sociale attraverso la multifunzionalità. I ventottohanno partecipato al bando 'Aiuto all’avviamento di imprese peragricoltori - annualità 2024' nell’ambito di Giovan Sì, che mette sul tavolo un premio di primo insediamento a fondo perduto fino a 70mila euro per gli under 41. L’aumento della dotazione finanziaria per coprire tutte le richieste sarà raggiunto utilizzando una parte di fondi della nuova programmazione 2023/2027.