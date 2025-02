Thesocialpost.it - Incendio improvviso in Italia, fiamme alte e una nuvola di fumo: paura tra i residenti

Tanta in: per cause ancora in via di accertamento, è divampato un su un mezzo Ama nel piazzale della Stazione dell'Acqua Acetosa nel quartiere Parioli a Roma. Subito si è levata un'alta colonna di nero, che ha allarmato i della zona. Sul posto 2 squadre dei Vigili del Fuoco e due pattuglie dei Carabinieri. Via dei Campi Sportivi è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di spegnimento. mezzo Ama L'è divampato in piazzale della Stazione dell'Acqua Acetosa in zona Parioli a pochi passi da Villa Glori, dove è di colpo scoppiato un rogo su un mezzo Ama. La spazzatrice è stata completamente avvolta dalle. Sul posto sono arrivati i Carabinieri con due pattuglie che hanno chiuso via dei Campi Sportivi in entrambi i sensi di marcia per permettere ai Vigili del Fuoco, con due squadre della 9A Prati, di spegnere in sicurezza l'