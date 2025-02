Incendio devasta edificio in costruzione a Capoliveri

Leggi su Corrieretoscano.it

– In fiamme un appartamento inad Acquarilli nel comune di. Ad intervenire sul posto intorno alle 21 del 5 febbraio i vigili del fuoco del comando di Livorno, distaccamento di Portoferraio che hanno spento le fiamme. Fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta ma la struttura è andata totalmente distrutta. Sul posto anche le forze dell’ordine, per capire le cause del rogo e il sindaco di, Walter Montagna.