Lanazione.it - Incendio alla ‘Ivo Alberti’ di Città di Castello, evacuate le scuole

di(Perugia), 6 febbraio 2025 – Un vastosta interessando dalle 10,30 di stamani l’azienda termoidraulica Ivo Alberti di Lerchi, frazione del comune didi. Questa mattina, giovedì 6 febbraio, si sono udite alcune forti esplosioni, come raccontano i residenti nella zona, poi le fiamme e un’alta colonna di fumo nero visibile sin da lontano.in azienda di materiali plastici a Umbertide Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco per domare l’, di non facile risoluzione. Nel frattempo sono statelecon l’arrivo dello scuolabus che ha trasferito i bambini in altro plesso in attesa di riconsegnarli ai genitori.anche alcune abitazioni prossime all’azienda che si trova al centro del paese di Lerchi.