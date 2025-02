Thesocialpost.it - Incendio a scuola, gli studenti restano intrappolati: è strage, bilancio drammatico

Almeno 17 giovanihanno perso la vita in unche ha colpito unaislamica nel nord della Nigeria. Fonti della BBC riportano che diversi altri alunni sono rimasti feriti e sono stati trasportati d'urgenza negli ospedali della città di Kauran Namoda, nello Stato di Zamfara, per ricevere le necessarie cure mediche.Leggi anche: Elicottero precipita a Noceto, morto Lorenzo Rovagnati: era l'erede della storica azienda di salumi, con lui altre due vittimeSi pensa che il rogo sia iniziato martedì sera in un'abitazione vicina e si sia propagato allamentre i ragazzi, presumibilmente adolescenti, erano a letto.Le autorità locali e i soccorritori sono stati inviati sul luogo della tragedia, ma l'aveva già causato molte perdite.