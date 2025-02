Agrigentonotizie.it - Incendiato il portone di un'abitazione, nessun dubbio: è stato un avvertimento

Leggi su Agrigentonotizie.it

, anche perché è stata ritrovata una bottiglia di plastica contenente benzina. Ha le caratteristiche dell', ai fini intimidatori, quanto avvenuto in via Marcotto a Licata dove qualcuno haild'ingresso di un'. Le fiamme si sono, per fortuna.