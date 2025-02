Reggiotoday.it - In piazza del Popolo continua la protesta, il comitato alla politica: "Le beghe personali hanno sempre la meglio"

Leggi su Reggiotoday.it

Sono giorni ormai che lasenza sosta. Si fanno i turni anche di notte e si cerca di non farsi cogliere dallo sconforto, anche se non è facile. Da lunedì, gli ambulanti dideloccupano l'area in modo pacifico per sensibilizzare non solo i cittadini ma soprattutto.