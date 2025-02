Panorama.it - In ospedale, in carcere: la scuola oltre la scuola

Migliaia di studenti di tutte le età ogni mattinafannolezione senza andare a. Sono quegli studenti ricoverati, per i quali sono attivate le sezioni ospedaliere, sono gli studenti che beneficiano dell’istruzione domiciliare perché, per fragilità certificate, non riesconoe non possono recarsi in aula; sono gli studenti in, che siano in età di obbligo scolastico – quindi alloggiati negli Ipm, istituti penali minorili - o nella condizione di riprendere studi interrotti, o ancora di dare seguito ai propri studi iscrivendosi a corsi accademici. Situazioni differenti e differenti possibilità, pur nelle enormi e sempre diverse difficoltà ambientali, organizzative e – purtroppo – procedurali e burocratichedi cui anche questo tipo diè vittima. Le lezioni in queste sedi non hanno l’agio, la durata, la cadenza e la progettazione cui si è abituati quando si pensa alla, al contrario sono ridotte all’osso: obiettivi minimi, orario ridotto, poco tempo e poche possibilità per sedimentare i saperi, molta concretezza.