Iodonna.it - In migliaia in piazza a Vienna

, 5 feb. (askanews) –di persone sono scese in, in Austria, per protestare contro i negoziati per il primo governo austriaco guidato dall’estrema destra, mentre gli sforzi per formare una coalizione di governo si stanno trascinando da mesi dopo il voto del 29 settembre 2024. Nella folla avvistato anche un gruppo Facebook molto popolare in rete “Omas gegen Rechts”, ovvero “Nonne contro destre”, perché, si legge sulla loro pagina “essere vecchie non vuole dire stare zitte”; le manifestanti hanno ballato e cantato prima dell’inizio del corteo, scrive Afp. Leggi anche › Viaggio a, per un giro di valzer con Johann Strauss II Leggi anche › Da Le Pen a Meloni: perché le leader politiche sono perlopiù di destra? “Dobbiamo evitare ciò che purtroppo è già successo una volta”, commenta Alexandra, che partecipa alla protesta per “aumentare la consapevolezza dell’attuale situazione politica in Austria”.