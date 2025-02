Ilgiorno.it - In Lombardia 131 croci. Brescia maglia nera. Gli over 65 la fascia più colpita

Sono 1.090 le vittime sul lavoro in Italia: 805 in occasione di lavoro (6 in più rispetto a dicembre 2023) e 285 in itinere (43 in più rispetto a dicembre 2023), sulle strade. Nel 2024 laconta ancora il maggior numero di vittime in occasione di lavoro: 131. Tra le province dell’Altane conta 32, Bergamo 12, Como, Lecco e Sondrio 3. In base al rapporto tra infortuni mortali e occupati, l’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega Engineering colloca lain zona gialla con un’incidenza infortunistica (le vittime ogni milione di occupati) compresa tra il 75% dell’incidenza media nazionale e il valore medio nazionale. L’incidenza più elevata si registra nelladei lavoratori ultrasessantacinquenni (con incidenza di 138,3), seguita dallacon età tra i 55 e i 64 anni (incidenza di 54,5)