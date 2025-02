Iodonna.it - In linea con gli interessi della sorella Kate, anche Pippa Middleton si dedica all’infanzia prescolastica con una nuova iniziativa ideata assieme al marito

Leggi su Iodonna.it

Un asilo esclusivo, per bambini di età compresa tra i nove mesi e i cinque anni. È ladiquasi sulla scia dei progetti più importanti, quelliti. E tra i primi a frequentarla potrebbero essere proprio le sue figlie più piccole Grace, 3 anni, e Rose, 2 (il primogenito Arthur ha sei anni e ha già iniziato la scuola elementare). Il resort in Polinesia dovepasserà la luna di miele Xvuole inaugurare un asilo per bambiniDa quando è diventata mamma,preferisce rimanere lontana dai riflettori a corte e passa gran parte del suo tempo nella sua Bucklebury Farm, una fattoria situata nella contea del Berkshire, quindi poco lontano sia dalla dimora deiche da quella dia Windsor.