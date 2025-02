Iodonna.it - In Italia Nutella ha celebrato la giornata con un evento speciale al MAXXI di Roma, nel contesto dell'esposizione "Joyn! Un viaggio nel mondo Nutella per i suoi 60 anni"

Leggi su Iodonna.it

, 5 feb. (askanews) – E’ stato festeggiato in tutto ilil WorldDay. Dal 2007, infatti, il 5 febbraio è il giorno in cui si riunisce la community mondiale per celebrare, attraverso i social media, la passione per la crema alla nocciola e cacao più famosa al. Fabrizio Gavelli, AD e Presidente Ferrero Commerciale, ha spiegato: «Questo 5 febbraio, WorldDay, èperchécompie 60. Ma non li dimostra perché ha saputo nel corso deglisempre innovarsi, prodotti che hanno sempre sorpreso ilovers, e quindi ogni 5 febbraio si rafforza sempre di più».e cibi palatabili: come regolarsi guarda le foto Leggi anche › Chi è Maria Emanuela Bruni, nuova presidente del MuseodiInhalacon unaldi, nel! Unnelper i60“.