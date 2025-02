Ilfattoquotidiano.it - In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Febbraio: Nordio si fa smentire persino da Piantedosi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lo scandalo del torturatore libicoCaso Almasri,smentisce. Meloni zitta e assenteAula. L’ex pm attacca Cpi e magistrati della Capitale. Il suo collega però spiega: “Il libico era un pericolo” Premier irritata con Pd-5Sdi Giacomo SalviniIl ballo delle balle di Marco TravaglioOltreché come governanti, questi destri sono pessimi anche come bugiardi. Perché una bugia venga creduta, almeno dai più boccaloni, bisogna che tutti raccontino solo quella. Se ne inventano altre incompatibili, non funziona. È ciò che sta avvenendo da quando il governo haliberare e riconsegnare alla Libia il torturatore Almasri che la polizia e .Il dossier Le inchieste sui politici: fatti, non complottiDal 1992 Lo schema è sempre uguale: c’è una notizia di reato, la magistratura lavora e la politica grida all’“invasione”di Gianni BarbacettoIntelligence Giornalisti e attivisti spiati Chigi: “Non siamo stati noi”Il trojan israeliano Paragon trovato nei cellulari di Casarini e Cancellato (direttore Fanpage.