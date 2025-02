Lanazione.it - In bici ricordando Pantani. Da Sant’Anna a Chiatri

Il conto alla rovescia è scattato. Sabato 15 febbraio grande appuntamento per le categorie Cicloamatoriali, si correrà la “Marco” giunta alla 20^ edizione. L’organizzazione è del Pedale Lucchese Poli ed il percorso misura 62 chilometri. Ritrovo e operazioni di partenza alla Pizzeria Il Penny sul viale Luporini a S.Anna da dove i concorrenti si porteranno sul viale Europa dove alle 14 sarà dato il via. Dopo aver toccato Massa Pisana si proseguirà per S.Lorenzo a Vaccoli,S.Maria del Giudice e ritorno a Pontetetto per girare a destra verso Guamo, Massa macinaia e S.Leonardo in Treponzio, quindi Carraia, Paganico, Porcari, Lunata e dal viale Europa si raggiungerà il Ponte Dalla Chiesa a Marlia. Poi il Morianese, Monte S.Quirico, Carignano e si sfocerà sulla via Sarzanese per raggiungere Maggiano dove inizieranno gli ultimi 5 chilometri in salita.