News.robadadonne.it - In aula con il niqab dopo riconoscimento facciale: bufera su una scuola di Monfalcone

Leggi su News.robadadonne.it

La legge del 22 maggio 1975, n. 152, in materia di disposizioni a tutela dell’ordine pubblico vigente in Italia vieta di coprirsi completamente il volto nei luoghi pubblici; stando alla normativa, quindi, è vietato indossare burqa,e qualsiasi altro indumento che renda impossibile vedere il volto (compresi anche i caschi integrali da motociclista).Eppure, per contrastare l’abbandono scolastico (che ha un tasso al 10%, secondo i dati del 2024, con un 30% di stranieri) alcuni istituti hanno deciso di attrezzarsi diversamente: è il caso di un istituto superiore di, Gorizia, il Sandro Pertini, che ha consentito alle 4 studentesse islamiche bengalesi che indossano indi frequentare le lezioni in una stanza protetta,aver alzato il velo per farsi riconoscere.È un escamotage che evita che le ragazze lascino la, sostiene la dirigente Carmela Piraino; è l’opportunità per richiedere una legge che regoli le politiche sul velo, dicono le forze politiche di, città friuliana che ha una comunità di stranieri che si aggira attorno al 30%.