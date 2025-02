Frosinonetoday.it - In arrivo una nuova domenica ecologica a Frosinone: divieto di circolazione per tutti i veicoli

Leggi su Frosinonetoday.it

Il 9 febbraio si terrà ladalle 8 alle 18, in adempimento delle disposizioni della Regione Lazio in materia. La successiva è prevista il 23 marzo. In queste giornate è vietata ladei mezzi ad uso privato in alcune zone del centro urbano.L’ambito viario urbano è.