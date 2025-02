Panorama.it - In arrivo freddo e neve sull'Italia

Pronti a preparare i vestiti pesanti? Il clima primaverile e il sole stanno per abbandonare l’. Al loro posto. Da venerdì 7 febbraio si assisterà a un netto peggioramento della situazione metereologica in gran parte della Penisola. Come riportano i principali portali di meteo, “dall’Europa nordorientale si intensificherà un afflusso di correnti fredde” che daranno vita a fenomeni di carattere piovoso e a un generale abbassamento delle temperature. Attese nevicate a bassa quota. I primi fiocchi compariranno già nella serata di domani sul Piemonte occidentale tra Alpi Cozie, Marittime e Liguri. I fenomeni diventeranno più consistenti nelle giornate di sabato e domenica, favoriti anche dalla diminuzione delle temperature. Lacadrà sui rilievi di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia.