In anteprima il video Regardes-moi singolo di Alice Popolo

Milano, 6 feb. (askanews) -la giovane cantante salernitana che in questi anni si è imposta all'attenzione della scena con il suo stile contaminato da urban, jazz e R&B, presenta inilclip del-Moi, che ha dato il nome all'album di debutto appena uscito.racconta: In questo brano, e anche nel, parlo di quattro donne diverse, raccontando la loro quotidianità dalla loro prospettiva, andando semplicemente in palestra, lavorando o facendo qualsiasi altra cosa. C'è stato un periodo in cui si parlava del "Cat Calling" come di qualcosa da minimizzare e a cui dare poco peso; io cerco di dare il peso che ritengo corretto a questo argomento, raccontando, appunto, il punto di vista di una donna comune. Ancorata alle sue origini partenopee, ma allo stesso tempo affascinata da svariate influenze musicali americane e inglesi,cerca di raccontarsi, strato per strato nelle sue canzoni, passando da temi molto intimi, romantici e delicati a temi sociali, politici e culturali.