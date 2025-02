Ilrestodelcarlino.it - In acqua l’età non conta ’Nuotando’ coltiva talenti

Si comincia da un tuffo. In mare, al lago, in piscina. Si comincia ritrovandosi a sguazzare in un elemento che per conquistarti ci mette un attimo. Da lì poi viene tutto il resto: spostarsi, spingersi fin dove i piedi non toccano e provare a farlo sempre più velocemente. Per divertirsi. Perché in fondo la questione è tutta qui: divertirsi. L’asddi Ronta sta entrando nel vivo della stagione di nuoto agonistico che coinvolge una sessantina tra ragazze e ragazzi di ogni età, impegnati nei circuiti della Federazione Italiana come pure in quelli della Uisp. "Abbiamo deciso di abbassaredi ingresso - spiega l’istruttrice Alessia Piraccini – per intercettare l’interesse anche dai bambini di cinque o sei anni che vogliono qualcosa in più rispetto al tradizionale corso di nuoto.