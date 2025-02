Ilgiorno.it - Imprese, svolta lontana: soltanto il 12% investe nella transizione green

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Laeconomy sta rivoluzionando il modo di produrre e di pensare dellelombarde, al primo posto in Italia quando si parla di eco-investimenti. Ma la strada verso laecologica è ancora lunga. Quasi due aziende su dieci tra le 37.655 attive nel settore delle energie rinnovabili in Italia hanno sedenostra regione, ben 4.084 il 16% del totale. La Lombardia è anche al primo posto per investimentiecologica per rinnovare impianti e modo di produrre con 102.730 aziende. Un primato a livello assoluto che tuttavia si ridimensiona se parametrato al totale delleattive (800mila circa): il 12%. Anche per i contratti stipulati ajob - 440.944 in tutto - la Lombardia è leader. A rivelarlo il report “Cultura,Economy e Coesione per la Lombardia del futuro“ realizzato da Fondazione Symbola in collaborazione con Fondazione Cariplo presentato ieri a Milano.