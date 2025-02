Ilfattoquotidiano.it - Impresa di Mattia Bellucci: batte Medvedev a Rotterdam. “Ho cercato di divertirmi”: così ha fatto impazzire il russo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La prima volta contro un top 10 non si scorda mai. E diventa l’imprinting di un salto di qualità: il tennis azzurro ha un nuovo talento da godersi,da Busto Arsizio. Il 23enne mancino ha compiuto l’all’Atp 500 in corso ando agli ottavi di finale il numero 7 al mondo Daniil, dopo una battaglia durata tre set e quasi tre ore. Il punteggio finale recita 6-3 6-7 6-3, ma non racconta come ilsia quasi impazzito di fronte ai colpi e all’estro di, numero 97 nel ranking Atp, che ora salirà in classifica di almeno una dozzina di posizioni, mentre ai quarti di finale affronterà uno tra Tsitsipas e Griekspoor.“Ho provato ain campo ed essere me stesso il più possibile“, ha detto il giovane azzurro al termine del match. Ci è riuscito eccome, regalando geometrie di gioco che hanno snervato