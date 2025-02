Ilrestodelcarlino.it - Imprenditore aggredito: “Spray urticante in faccia poi preso a bastonate”

Modena, 6 febbraio 2025 – “Ero arrivato in azienda prestissimo, come ogni mattina. All’improvviso mi sono trovato dinanzi uno sconosciuto: mi ha spruzzato sul voltoal peperoncino. Altri due complici si sono piazzati alle mie spalle: mi hanno colpito con bastoni alla testa così forte da farmi stramazzare al suolo”. Violentissima rapina, martedì mattina in via Raimondo dalla Costa. Vittima dell’agguato l’Carlo Zanni, titolare di Emilbronzo 2000, situata appunto in via dalla Costa, dove ha sede anche l’azienda “Zanni Campioli Carlo”, della quale la vittima è titolare. Zanni è uno degli imprenditori a cui è stata consegnata a giugno l’onorificenza come Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A quanto pare i banditi, col volto travisato, lo hanno atteso davanti all’azienda per riuscire ad introdursi all’interno e portare via oggetti di valore e contanti.