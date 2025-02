Lanazione.it - Importante traguardo per il trofeo nazionale di pallacanestro “Guido Guidelli”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 6 febbraio 2025 –per ildi”. La manifestazione, organizzata dalla Scuola Basket Arezzo, è pronta a tagliare ildella quarantesima edizione e a consolidarsi tra gli appuntamenti giovanili più longevi del panorama tricolore. Il torneo è in programma da venerdì 25 a domenica 27 aprile quando verrà rinnovata una formula ormai collaudata volta ad abbinare sport e turismo, con gli incontri ospitati da sette palazzetti della provincia che saranno affiancati da occasioni di scoperta del territorio e dal gran galà di sabato 26 aprile al palasport Estra “Mario d’Agata” in cui saranno premiati tutti i ragazzi e le ragazze scesi in campo. Il “” avrà nuovamente la peculiarità di coinvolgere squadre maschili e squadre femminili nelle due categorie di Under14 e Under13.