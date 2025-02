Cultweb.it - Impianto spinale portentoso salva tre pazienti dall’atrofia muscolare spinale: ora cambierà tutto?

Per la prima volta, un dispositivo di stimolazioneha permesso a tre adulti con atrofia(SMA) di migliorare la loro forza e capacità motoria. Lo studio, condotto dalla University of Pittsburgh School of Medicine, da un team guidato dal nostro Marco Capogrosso, e pubblicato su Nature Medicine, dimostra che la neurostimolazione può riattivare neuroni motori compromessi, contrastando il deterioramentocaratteristico della malattia. Questo progresso apre nuove prospettive nel trattamento delle malattie neurodegenerative, offrendo una speranza concreta a chi soffre di patologie finora considerate irreversibili.donna su sedia a rotelle al mare (fonte: Unsplash)L’atrofiaè una malattia genetica che provoca la progressiva degenerazione dei motoneuroni, causando debolezzae difficoltà nei movimenti.