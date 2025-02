Lanotiziagiornale.it - Immunità alla casta, Forza Italia e Lega insistono

Fratelli d’continua a frenare ma gli alleati dicontinuano a insistere sul tema dell’parlamentare. La Fondazione Einaudi ha presentato, come annunciato, la propria propostaCamera per il ripristino dell’autorizzazione a procedere per i parlamentari, anche per l’avvio delle indagini oltre che per l’arresto, e in platea spiccano una serie di big die di FI.Dai capigruppo del Senato Massimiliano Romeo () e Maurizio Gasparri (FI) al sottosegretarioGiustizia Andrea Ostellari. Il dibattito, sottolinea il presidente della Fondazione Giuseppe Benedetto è al momento “a livello culturale”, da capire se si risolverà in un disegno di legge costituzionale o in una proposta di legge di iniziativa popolare. Ma intanto le presenze azzurre e leghiste sono di certo un segnale.