Dilei.it - Ilary Blasi torna su Canale 5 con un reality che mette alla prova le coppie

Leggi su Dilei.it

è pronta are in prima serata su5 con un nuovogame che proscintille. Si intitola The Couple e si preannuncia come uno dei programmi più attesi della stagione televisiva. Dopo il successo delle sue precedenti conduzioni, lasi cimenta con un format innovativo, che unisce competizione, relazioni e colpi di scena in un mix esplosivo.The Couple: il nuovodi5Il concept dello show è semplice quanto spietato:di concorrenti – non solo fidanzati o sposati, ma anche amici, parenti e storici antagonisti – saranno costrette a una convivenza forzata. Tra strategie, alleanze e inevitabili scontri, ogni coppia dovrà difendere la propria posizione nel gioco per arrivare finofine e conquistare l’ambito montepremi.base del format c’è una sfida continua, cherà a duranon solo la resistenza fisica, ma anche la tenuta psicologica dei partecipanti.