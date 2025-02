Movieplayer.it - Ilary Blasi torna su Canale 5 con il nuovo reality The Couple: di cosa si tratta

Leggi su Movieplayer.it

Mediaset ufficializza il prossimo programma di. Sidi ungame dove delle coppie dovranno convivere e sfidarsi per il montepremi finale: ecco quello che sappiamo.programma in arrivo per, pronta are su5 con The. Non è ancora stata ufficializzata la data, ma sappiamo che si tratterà di ungame e che la messa in onda è prevista per la primavera. The: come funziona ilgame di5 Protagoniste saranno delle coppie, pronte a sfidarsi per proteggere e vincere il montepremi finale. Le coppie saranno composte da vip e persone comuni: compagni di vita, amici, parenti, colleghi e persino storici antagonisti. Tutti loro si troveranno a dover convivere forzatamente, tra imprevisti e strategie. In .