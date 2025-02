Superguidatv.it - Ilary Blasi torna a Mediaset, sarà al timone di “The Couple”: come funziona il nuovo reality e quando andrà in onda

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi rino”, cantava Antonello Venditti in uno dei brani più famosi della musica italiana. E’ quello che è successo adche dopo essere stata protagonista di ben due docu-di successo, “Unica” e “”, sta perre in televisione., ecco cosa condurràDopo aver rifiutato la conduzione de “La Talpa” e de “L’Isola dei Famosi”,ha accettato dire aper la conduzione di ungame, “The“. Protagonisti di questo format saranno coppie ma anche amici, parenti, colleghi e storici antagonisti costretti ad una convivenza forzata in cui non mancheranno imprevisti ma anche strategie. Chi riuscirà ad arrivare fino alla fine potrà vincere un montepremi importante ma prima dovrà eliminare tutti gli avversari.