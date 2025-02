Cinemaserietv.it - Ilary Blasi condurrà The Couple, nuovo reality di Canale 5: tutti i dettagli

torna su Mediaset e lo farà nel ruolo di conduttrice di unprogramma, ilThe, che andrà in onda prossimamente su5 e che vedrà coinvolte delle coppie di personaggi famosi e non. Ma attenzione, non solo coppie di fidanzati o coniugi, ma anche amici storici, colleghi e addirittura “rivali”. Il pubblico stabilirà la coppia vincitrice tramite il televoto.Come scrive Fanpage, nel comunicato ufficiale di Mediaset il programma viene presentato come “un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena” La coppia che sarà riuscita a sbaragliare le altre coppie concorrenti – grazie anche all’aiuto del televoto da casa – vincerà il montepremi.“I protagonisti di Thesaranno personaggi noti e persone comuni. Vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti.