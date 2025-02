Feedpress.me - «Il Vangelo secondo Antonio» il commovente e profondo spettacolo dei calabresi di Scena Verticale

Realistico ma anche evocativo e struggente, fortemente emotivo, come un grido sussurrato che risuona assordante più nella mente e nel cuore che non nell’udito, pure spiazzante per il rapporto inconsueto che propone tra malattia e sacerdozio, tra vocazione e perdita dei rapporti con la realtà. È tutto questo il pluripremiato «Il» di e con Dario De Luca, prodotto da