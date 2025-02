Liberoquotidiano.it - "Il trasferimento dei palestinesi è temporaneo": Gaza, il chiarimento della Casa Bianca

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo la pioggia di critiche al piano di Trump per, dal mondo islamico ma anche dalle cancellerie occidentali, arrivano precisazioni e parziali marce indietro dall'amministrazione di Washington. Il presidente aveva parlato di undeidalla Striscia, che dovrà diventare una nuova Costa Azzurra. La portavoce, Karoline Leavitt, ha chiarito che il presidente vuole ricostruireper "tutti coloro che vorranno viverci", sottolineando che il ricollocamento deisarà ". Trump e il suo team stanno "parlando con gli alleati nella regione per discutere i prossimi passi per", ha aggiunto la funzionaria dell'amministrazione statunitense in un briefing con la stampa.