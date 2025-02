Romatoday.it - Il Terracina cala il poker, ufficiali quattro nuovi acquisti

Leggi su Romatoday.it

Molto attivo in entrata il, chezza undiper rinforzare la propria rosa per la Serie D. In primis ci sono due ritorni, quelli di Matteo Mazzon e Alessio Martinelli. Mazzon è un terzino sinistro classe '06, che dopo aver lasciato l'anno scorso il Terrracina torna.