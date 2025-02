Ilprimatonazionale.it - “Il tempo che fugge”: Brasillach cantore della giovinezza

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 6 feb – Parlando di Robertè difficile scrollarsi di dosso l’immagine del suo processo esua uccisione. Di cui peraltro ricorrono oggi gli ottant’anni. Il pubblico ministero che lo accusava di collaborazionismo con i tedeschi e per questo ne chiedeva la testa, gli rinfacciava anche il suo ascendente sui giovani. Quasi un “corruttore di giovani”, quasi fosse – ironico a dirsi – un Socrate in camicia nera. Non c’è, forse, chi più diabbia saputo raccontare la, i suoi sogni, la sua purezza, la sua felicità così effimera, il suo coraggio e la sua forza. Quellaindistinguibile dall’amicizia, tant’è che lo stessoebbe a dire al proprio avvocato: “L’amicizia è l’unica cosa cui credo”. Non sorprende quindi che quello che viene spesso considerato come il suo capolavoro, Comme le temps passe, sia appunto un meraviglioso affresco, prima invincibile poi malinconica, e dell’amicizia che si tramuta in amore.