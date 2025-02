Lanazione.it - Il successo di “Lifecare“. Oltre 2.500 prestazioni

EMPOLIE’ partito nel 2022 con un primo finanziamento di Fondazione CR Firenze, ed è proseguito fino al 2024 con importanti novità. Nato per intercettare i bisogni della popolazione anziana e più fragile del territorio, "" è dedicato all’assistenza domiciliare infermieristica per persone affette da demenze e per over 65 che richiedonosanitarie ed azioni di protezione sociale. Organizzato dalla Misericordia di Empoli, il progetto ha il patrocinio dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, la collaborazione della Società della Salute, del Coordinamento Unico Misericordie Empolese Valdelsa Valdarno, dell’associazione A.I.M.A (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer) e della Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi. "Nel 2024 – fa sapere Margherita Tocci alla guida della sezione Ambulatori e Salute della Misericordia – abbiamo erogato più di 2.