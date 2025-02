Ilfogliettone.it - Il sogno di Trump: Gaza come “Riviera” del Medio Oriente. La ferma opposizione dei palestinesi

Leggi su Ilfogliettone.it

In un incontro informale con i giornalisti nello Studio Ovale della Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald, affiancato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha riproposto con forza il suo controverso piano per il ricollocamento deidalla Striscia di. Con tono deciso,ha suggerito che ipotrebbero essere trasferiti in Giordania, Egitto o “altri posti”, aggiungendo che potrebbero essere necessarie “quattro, cinque o sei aree separate” per ospitarli. Per la prima volta, il presidente americano ha sostenuto che il reinsediamento dovrebbe essere permanente e riguardare tutti i cittadini di.“è una garanzia che finiranno per morire. La stessa cosa accadrà di nuovo, ancora e ancora”, ha dichiarato, descrivendo la Striscia diun “sito di demolizione” in cui “non c’è quasi un edificio in piedi”.