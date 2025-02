Ilgiorno.it - Il sequestro di Cristina Mazzotti: “La ragazza si ribellava e le davano il Valium”

Eupilio (Como) – «C’era una trattativa in corso per la cessione della, si parlava di 700 milioni, ma poi ci ha detto che avevano dovuto buttarla nell’immondizia perché era morta». È l’unico momento in cui il collaboratore di giustizia Antonino Cuzzola si commuove e fatica a proseguire, nella sua lunga e precisa testimonianza davanti alla Corte d’Assise di Como, dove è in corso l’ultimo stralcio del processo per il rapimento e l’omicidio di, avvenuti nell’estate del 1975. Affiliato all’ndrangheta in carcere, passato sotto la tutela dei Paviglianiti negli anni Settanta, Cuzzola alle spalle ha una quantità incalcolabile di omicidi, commessi tutti su ordini che arrivavano dai suoi referenti e che eseguiva senza discutere. Di tanto in tanto ne ricorda qualcuno, fa i nomi e le date: «A quello avevamo sparato con il kalashnikov in casa sua, davanti alla sua famiglia.