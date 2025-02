Nerdpool.it - Il ritorno di Tobey Maguire: Spider-Man e Venom alleati in una nuova concept art di Spider-Man 4

Leggi su Nerdpool.it

Nonostante l’annullamento del quarto capitolo di-Man diretto da Sam Raimi, i fan continuano a immaginare nuove avventure per la versione didell’Arrampicamuri. Una recenteart ha scatenato l’entusiasmo del pubblico, mostrando un’inedita alleanza tra-Man e, ma con un colpo di scena sorprendente.Un sequel cancellato, ma mai dimenticatoDopo ildinei panni di Peter Parker in-Man: No Way Home, i fan della trilogia originale hanno iniziato a sperare in una possibile rinascita di-Man 4. Sebbene il progetto sia stato cancellato da Sony Pictures oltre un decennio fa, l’interesse per un suo possibilerimane vivo.Recentemente, gli artisti Arifinity e Malcolm3D hanno collaborato per dare vita a un’idea affascinante:-Man indossa una versione dell’armatura Superior-Man, mentre Flash Thompson, interpretato da Joe Manganiello, si trasforma in Agent