Il ritorno di fiamma del Totocalcio Pesarese fa un 13 da 320mila euro

Trecentoventimilatrecentotrentacinquevinti al, roba per nostalgici o romantici. E invece è tutto vero. E’ accaduto nella tabaccheria Binda di via Pertini, il cui titolare Mirko Federici continua a predicare che "ilnon è morto, anzi è vivo grazie alla nuova formula che assomiglia ad una scommessa sulle partite". Ma prima di parlare delle nuove dinamiche della mitica schedina che tutti giocavano negli anni Settanta e Ottanta e che pareva finita nel dimenticatoio, bisogna capire cosa è successo nella ricevitoria dove ancora si tenta di indovinare il risultato di Inter, Juve e Milan: "E’ accaduto – spiega il titolare – che uno dei nostri affezionati giocatori ha vinto,335giocandone centoventi". Come ha fatto? "Si è costruito un sistema da solo, come tutti possono fare e ha indovinato tutti i risultati".