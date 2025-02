Lanazione.it - Il ’Quarto Miglio’:: "San Rocco va sistemato"

Ottocento firme per far passare il tracciato della via Francigena nel suo alveo originario, a San, a Capannori. È quanto realizzato dall’associazione culturale "Quarto miglio", presieduta da Paolo Bertolucci e che deriva dall’antico nome di Capannori, quando il paese era a quattro miglia dal miliario posto nel foro, l’attuale piazza San Michele di Lucca. "Non si può piegare la storia – spiega Bertolucci – i visitatori che arrivano dal Nord già transitano da Sanche però è un sito che deve essere messo a posto e. Il nostro obiettivo principale è quello di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e la storia di Capannori e della Piana di Lucca promuovendo attività di interesse sociale in collaborazione con le istituzioni e con il coinvolgimento delle scuole del territorio.