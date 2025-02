Ilgiorno.it - Il pubblico trasversale di Art Factory

Leggi su Ilgiorno.it

Oliva Milano continua a sorprendere mescolando cultura e socialità, offrendo ai cittadini luoghi di aggregazione fuori dagli schemi, a un anno dall’apertura delle Olimpiadi invernali. Artè uno spazio polifunzionale che sta rapidamente conquistando uneterogeneo grazie alla proposta innovativa che unisce arte, sperimentazione e food. Situato in Via Andrea Doria 17, Artsi distingue per la formula che coniuga ambiente rilassato e offerta culturale di alto livello. Mostre d’arte, esposizioni fotografiche e installazioni immersive si alternano, trasformando il locale in una galleria dinamica dove artisti emergenti e affermati possono esporre le proprie opere. L’obiettivo è rendere l’arte accessibile a tutti, creando un ponte tra creativi e. Ma Artnon è solo arte visiva: dalle 18 alle 22, tutte le sere il locale si anima con aperitivi culturali, tra cocktail originali e buffet di piatti caldi.