Calciomercato.it - Il Progetto Ancelotti-Roma e ‘sogno’ Mourinho: “Non siamo pronti per Farioli” | ESCLUSIVO

Le ultime sui giallorossi nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato.it: “Il mercato di gennaio sembra indirizzarci su un altro nome”Focus anche sullanella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato.it, programma in onda sul nostro canale Youtube. Parlando dei giallorossi, non si può evitare l’argomento. Il tecnico del Real Madrid è la prima scelta dei Friedkin per la prossima stagione. Tentativo in corso, ma dipenderà tutto da Florentino Perez.Il: “Nonper– Calciomercato.italla? “Il mercato sembra indirizzarci su”“Ranieri e Ghisolfi si rimbalzano la palla sul toto-allenatore – ha detto la nostra ospite di oggi, Martina Stella de ‘Ilnista’ – Si parla tanto di, come tanto di Allegri.