Il prof di matematica come in Breaking Bad arrestato a Perugia | la mattina a scuola poi a spacciare

Unessore didi 52 anni, insospettabile agli occhi di colleghi e studenti, è statoin flagranza di reato a San Giustino, in provincia di, mentre cedeva cocaina a un cliente nei pressi della propria abitazione. L’operazione, condotta dalla guardia di finanza di Città di Castello, ha portato il docente agli arresti domiciliari. Secondo le ipotesi degli inquirenti, l’uomo conduceva una vera e propria doppia vita. Una nelladove insegnava, e una nel tempo libero, durante il quale gestiva un giro di spaccio tra San Giustino, Citerna – nel Perugino – e Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Negli ultimi mesi avrebbe effettuato quasi 200 scambi di droga, vendendo oltre 100 grammi di cocaina per un incasso superiore ai 10 mila euro.Il bilancino, il taglio della droga i contantiDurante la perquisizione dell’alloggio delessore, i finanzieri hanno sequestrato un bilancino di precisione, sostanza da taglio e contanti, ritenuti proventi dell’attività illecita.