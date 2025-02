Lanazione.it - Il prof di Imt spiega i dazi di Trump: “L’agrifood rischia tariffe maggiori”

Lucca, 6 febbraio 2025 – La scure dell’amministrazione americana guidata da Donald, potrebbe indurre in fibrillazione anche il mercato economico che vede la Lucchesia esposta in primo piano. Si chiamanoe anche se la situazione è da considerarsi fluida per il mutare delle condizioni imposte dal tycoon, le preoccupazioni a livello europeo, italiano e lucchese rimangono. Di equilibri e soprattutto della dinamica della politica del neo eletto presidente americano, ne parliamo con Armando Rungi,essore ordinario di economia internazionale alla scuola Imt Alti Studi di Lucca. “Nel volgere di poche ore – afferma il docente universitario – le condizioni imposte daal Messico, per esempio, stanno cambiando; c’è da dire che già in passato il presidente americano aveva imposto ima occorre osservare come questi fossero non soltanto diversi ma soprattutto minori: pensiamo per esempio all’ambito siderurgico per colpire Cina e Ue”.