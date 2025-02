Ilnapolista.it - Il presidente della Federcalcio spagnola Louzán: «Il sistema arbitrale spagnolo cambierà»

Leggi su Ilnapolista.it

RafaelFederazione, prima di un incontro con le squadrePrima e Seconda Divisione, la Liga e gli arbitri, è stato schietto: «Il».Una dichiarazioni d’intenti ben precise che arriva dopo le polemiche sollevate dal Real Madrid.ha poi continuato:«Tra le altre cose, è per questo che siamo qui, per ascoltare i club e trovare unche piaccia a tutti. Ci sarà un cambiamento nel modello strutturale Non vorrei correre troppo, ma questa è la realtà. Per prima cosa ascolteremo tutte le parti».: «Sono tutti qui per trovare il percorso giusto per quel cambiamento». Tutti tranne il Real MadridLe parole delriportate da Marca. «Sulla base di questo dialogo e ascoltando tutte le parti, compresa LaLiga, inizieremo il percorso giusto per trovare quel cambiamento.