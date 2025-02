Quotidiano.net - Il “Pinocchio“ di Mattotti a Taiwan

Ildi Collodi illustrato da Lorenzoaffascina. Alla Taipei International Book Exibition, che si concluderà domenica, si può vedere l’edizioneese di Locus Publishing che il grande artista, illustratore e fumettista è venuto a presentare nell’anno in cui l’Italia è ospite d’onore della Fiera. "Ho fatto tante versioni di. È come se fosse un laboratorio. La prima è del ‘92, uscita per Rizzoli, ed è classica, con illustrazioni a colori. Poi c’è quella dei Millenni Einaudi più per gli adulti, in cui ho aggiunto tanti disegni in bianco e nero. È seguita una terza versione in Francia che riprende la versione di Einaudi. L’ultima è quella di Bompiani in cui ci sono anche immagini del cartone animato di Enzo D’Alò a cui ho lavorato. Questomi ha continuato a seguire per almeno venti anni.