Il piatto del mangiare sano ideato ad Harvard | che cosa deve esserci per stare in forma e vivere a lungo

Leggi su Open.online

non sempre è semplice. C’è chi tiene conto delle calorie, chi tiene conto dei macronutrienti, e chi di vitamine e sali minerali. Ma non sempre si hanno a disposizione gli strumenti per rendersi conto se ilche si ha davanti èo meno. Per questo laT.H. Chan School of Public Health ha sviluppato un sistema semplice chiamato «del mangiar». Il concetto prende spunto dalla piramide alimentare, in cui i gruppi di cibi sono divisi in piani. Alla base quelli che dovrebbero essere mangiati più spesso, anche diverse volte al giorno, come frutta, verdura, legumi e carboidrati. Più in alto quelli che richiedono un’assunzione più moderata, come le proteine di origine animale. In cima quelli dain piccole quantità, come grassi e zuccheri aggiunti.