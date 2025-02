Liberoquotidiano.it - Il Pd in piazza con i lavoratori che ha fregato: che imbarazzo a Bruxelles...

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sosteneva Giuseppe Prezzolini che il conservatore è l'uomo del dopodomani, in quanto è realista e si batte per difendere le istituzioni che si trovano in ogni tempo e in ogni società e per questo aspira a un governo dei competenti. Sosteneva anche, il grande giornalista e intellettuale della destra, che il conservatore fosse un freno indispensabile agli utopisti, che si innamorano di idee mai sperimentate le quali, quando si realizzano, hanno effetti drammaticamente diversi da quelli ipotizzati. La sinistra di oggi, ultra-ambientalista, globalista, pro-immigrazione senza regole e a favore del fanatismo del politicamente corretto, non è utopista come quella comunista di ieri, per ideologia, ma per disperazione e mancanza di visione politica. Si rifugia nello slogan, nella moda, in qualsiasi battaglia alla quale riesce ad appiccicare un'etichetta buonista e smerciabile all'elettorato meno preparato, più debole strutturalmente e più passivo intellettualmente.