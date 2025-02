Ilgiorno.it - Il pastore che minacciava i vicini dicendo “sono di Corleone” è accusato anche di lavoro nero e detenzione di armi

Mantova – Non solo estorsione plurima aggravata in concorso e sfruttamento di manodopera. Il48enne arrestato nel mantovano due giorni fa rischia di finire nei guaiper, impiego di manodopera clandestina edicomuni da sparo. La vicenda, come detto, risale a due giorni fa quando i Carabinieri di Mantova hanno tratto in arresto l’uomo,di posto in essere minacce e violenze nei confronti di imprenditori agricoli della Bassa Mantovana, che sarebbero stati obbligati a tollerare incursioni di greggi di ovini sui loro terreni, patendo gravi danneggiamenti alle colture, oltre che nocumento alle condizioni economico-finanziarie delle proprie aziende. La prostrazione psicologica degli imprenditori agricoli avrebbe loro impedito di denunciare i fatti per paura di violenze e ritorsioni.