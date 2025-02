Fanpage.it - Il passo falso di Netflix che sta costando caro a Karla Sofía Gascón ed Emilia Pérez in vista degli Oscar 2025

Conpareva la grande favorita agli. Poi è esploso l'affarecon il riemergere dei vecchi Tweet razzisti dell'attrice. Una multinazionale che investe decine di milioni per le campagnedei suoi film si è dimenticata di dedicarne poche migliaia per verificare lo storico social dell'attrice. Unche potrebbe costare moltoa tutti. Come accadde già negli illustri precedenti di James Gunn, Nick Vallelonga e Kevin Hart.